Fußball: Ex-Barcelona-Star Xavi kündigte Karriereende an

Doha (APA/Reuters) - Der ehemalige Barcelona-Star Xavi Hernandez wird seine große Spielerkarriere mit Saisonende beenden. Dies kündigte der 39-Jährige, der nun Trainer werden will, in einem am Donnerstag an spanische Medien verbreiteten Brief an. Xavi gewann mit Barcelona achtmal die Liga und viermal die Champions League. Mit Spanien wurde er 2010 Weltmeister bzw. 2008 und 2012 Europameister.

Seit 2015 spielt Xavi für Al-Sadd in Katar, wo er im vergangenen Monat auch den Meistertitel feiern konnte. „Das ist meine letzte Saison als Spieler, aber ich gespannt, was die Zukunft für mich als Trainer bereithält“, sagte der Spielgestalter. Im kommenden Jahr will der 133-fache Teamspieler die Trainerlizenz erwerben.