Ski nordisch: Kästle kehrte in Austria Ski Pool zurück

Hohenems (APA) - Das Vorarlberger Traditionsunternehmen Kästle ist in den Austria Ski Pool zurückgekehrt. Der Skihersteller produziert künftig auch wieder Langlauf- sowie erstmals Sprungski und wird im ÖSV vorerst Nachwuchsathleten in der Nordischen Kombination ausrüsten, hieß es in einer Aussendung der Firma.

Tschechische Athleten waren im vergangenen Winter bereits im Langlauf- und Springer-Weltcup mit Kästle-Ski im Einsatz. Das tschechische Unternehmen ConsilSport hatte im Vorjahr 90 Prozent an Kästle übernommen, die Serienproduktion wird aber nach wie vor überwiegend in Österreich vorgenommen.