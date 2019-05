Tennis: Novak pirscht sich an Top 100 heran

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA452 vom 02.05.2019 müssen der Untertitel sowie im zweiten Absatz die zweite und dritte Zeile gestrichen werden. Novak kann auch mit einem Titel in Ostrava noch nicht Top 100 werden. --------------------------------------------------------------------- ~ Ostrava (Ostrau) (APA) - Nach einem 7:5,6:4-Erfolg im Achtelfinale des mit 46.600 Euro dotierten ATP-Challengers in Ostrava über Andreas Basso (ITA) pirscht sich Dennis Novak, Österreichs aktuell zweitbester Tennisspieler, weiter in Richtung Top 100 heran. Der 25-jährige Niederösterreicher, der Mitte April in Taipeh seinen ersten Challenger gewonnen hat, trifft nun auf den als Nummer 4 gesetzten Polen Kamil Majchrzak.

Novak rangiert aktuell als 120. im ATP-Ranking so gut wie nie, im „Live-Ranking“ hat sich der Schützling von Günter Bresnik und Wolfgang Thiem um eine Position verbessert. Selbst im Falle des Turniersiegs in Tschechien gehen sich die Top 100, das große Ziel des Niederösterreichers, aber noch nicht aus, er würde sich in etwa auf Platz 106 schieben.