Fußball: Toto-Ergebnisse Runde 18A

Wien (APA) - Ergebnisse der Toto-Runde 18A vom Mittwoch und Donnerstag:

~ 1 Red Bull Salzburg - SK Rapid Wien 2:0 1 2 Tottenham Hotspur - Ajax Amsterdam 0:1 2 3 FC Barcelona - FC Liverpool 3:0 1 4 FC Arsenal - FC Valencia 3:1 1 5 Eintracht Frankfurt - FC Chelsea 1:1 X

6 FC Millwall - Bristol City 1:2 2 7 Swansea City - Derby County 1:1 X 8 FC Portsmouth - Peterborough Utd. 2:3 2 9 Fleetwood Town - AFC Sunderland 2:1 1 10 US Palermo - Spezia Calcio 2:2 X 11 Carpi FC - US Cremonese 1:2 2 12 Cosenza Calcio - SSC Venezia 1:1 X 13 FC Crotone - Benevento Calcio 1:0 1 14 US Foggia - Salernitana Calcio 3:1 1 15 Hellas Verona - AS Livorno 2:3 2 16 Padua Calcio - US Lecce 2:1 1 17 Perugia Calcio - AS Cittadella 0:0 X 18 Brescia Calcio - Ascoli FC 1:0 1

Spiele 1 bis 5: Torwette, Fixspiele Spiele 6 bis 18: Wahlspiele

Es zählt das Ergebnis nach Ablauf der regulären Spielzeit, ohne Verlängerung (Ende der 2. Spielhälfte).

(Ohne Gewähr) ~