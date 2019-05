Maduro zeigt sich mit Venezuelas Militärs im Fernsehen

Caracas (APA/Reuters) - Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat sich nach zwei Tagen massiver Straßenproteste demonstrativ mit Spitzenvertretern des Militärs an seiner Seite an die Bevölkerung gewandt. In einer Fernsehansprache wies er am Donnerstag Darstellungen der Opposition und der USA zurück, wonach sich die Streitkräfte von ihm abwenden wollten.

Vielmehr seien diese geeint und sie stünden zu ihrem Verfassungsauftrag. Verteidigungsminister Vladimir Padrino, der nach Angaben des US-Sicherheitsberaters John Bolton gegenüber der Opposition gesagt haben soll, Maduro müsse auf seine Macht verzichten, zeigte sich ebenfalls solidarisch mit Maduro: „Kommt nicht zu uns, um uns mit unehrlichen Angeboten zu kaufen, als ob wir keine Würde hätten“, sagt er während der Übertragung. „Die, die gefallen sind und ihre Seele verkauft haben, sind keine Soldaten mehr.“

Am Dienstag hatte der selbst ernannte Übergangspräsident Juan Guaidó das Militär zum Putsch aufgerufen. Es folgten Proteste. Am Mittwoch beteiligten sich daran Zehntausende. Nach Angaben von Bürgerrechtlern wurden bei dem Einsatz der Sicherheitskräfte gegen Demonstranten vier Menschen getötet. Hunderte seien verletzt oder festgenommen worden.

An dem Protest am Dienstag zeigte sich an Guaidós Seite auch der bekannte Oppositionspolitiker Leopoldo López, obwohl er unter Hausarrest stand. Anschließend suchte er Zuflucht in der Residenz des spanischen Botschafters in Caracas. Am Donnerstag erließ ein venezolanisches Gericht einen Haftbefehl gegen Lopez.