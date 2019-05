Eiskunstlauf: Weltmeisterin Osmond erklärte Rücktritt

Toronto (APA/sda) - Die kanadische Eiskunstlauf-Weltmeisterin Kaetlyn Osmond hat am Donnerstag ihren Rücktritt erklärt. Die 23-Jährige aus Neufundland gewann 2018 in Mailand den WM-Titel, nachdem sie 2017 in Helsinki WM-Silber geholt hatte. Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018 sicherte sich die dreifache kanadische Meisterin Bronze im Einzel-Wettkampf und Gold mit dem Team.