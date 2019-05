Großbritannien schafft Penny-Münze nun doch nicht ab

London (APA/Reuters) - Die britische Regierung will die Penny- und Zwei-Pence-Münzen nun doch nicht abschaffen. Finanzminister Philip Hammond begründete den Schwenk in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung damit, dass immer noch viele Menschen auf Bargeld angewiesen seien. Auch die 50-Pfund-Banknote soll im Umlauf bleiben. Sie wurde noch im vergangenen Jahr als Instrument zur Geldwäsche bezeichnet.

„Die Technologie hat das Bankwesen für Millionen von Menschen verändert, wodurch es einfacher und schneller geworden ist, Finanztransaktionen durchzuführen und Dienstleistungen zu bezahlen“, so Hammond. „Es ist aber auch klar, dass viele Menschen immer noch auf Bargeld angewiesen sind. Und ich möchte, dass die Öffentlichkeit die Wahl hat, wie sie ihr Geld ausgibt.“

Vor einem Jahr hatte Hammond gesagt, die Kupfermünzen würden ohnehin nur in Marmeladengläsern gehortet oder sogar weggeworfen. Dagegen hat sich die Wirtschaft gewehrt. „Eine Firma, die 99 Pence verlangen will, sollte immer noch die Freiheit haben, einem Kunden, der mit einer Ein-Pfund-Münze bezahlt, einen Cent-Wechsel zu geben“, sagte Mike Cherry, Vorsitzender der Federation of Small Businesses. Das Ministerium schätzt, dass 2,2 Millionen Menschen in Großbritannien auf Bargeld angewiesen sind - etwa, weil sie kein Bankkonto haben.