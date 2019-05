AUA verdient die Hälfte des Langstrecken-Umsatzes über Joint Ventures

Wien/Montreal (APA) - Die Austrian Airlines (AUA) macht knapp 50 Prozent ihrer Umsätze auf der Langstrecke im Rahmen sogenannter Joint Ventures, innerhalb des Lufthansa-Mutterkonzerns sind es bereits rund drei Viertel. Solche Vereinbarungen von Fluggesellschaften untereinander sind bisher wenig beachtet, bestimmen aber den Wettbewerb im Interkontinental-Verkehr - sowohl nach Amerika als auch nach Asien.

Während AUA-Finanzvorstand Wolfgang Jani auf Flügen innerhalb Europas einen massiven Preiskampf beklagt - die AUA schrieb im ersten Quartal einen Verlust von fast 100 Mio. Euro - läuft es im Langstreckengeschäft besser. Die Preisdurchsetzbarkeit sei höher, sagte Jani auf einer Pressereise anlässlich des Erstflugs nach Montreal. Die AUA gab diese Woche ihre erfolgreiche Langstrecken-Verbindung nach Toronto an Air Canada ab und nahm stattdessen Flüge nach Montreal auf. Würden die AUA und Air Canada in Konkurrenz zueinander stehen, wäre diese Routenrochade undenkbar.

Die beiden Airlines arbeiten jedoch zusammen. „Wir teilen die Kapazitäten und das Risiko“, erklärte Air-Canada-Manager John MacLeod gegenüber österreichischen Journalisten in Montreal. Somit ist es de facto egal, wer der Partner welche Strecke fliegt, die AUA verdient an den Air-Canada-Flügen zwischen Toronto und Wien quasi weiter mit. Passagiere können sowohl in Toronto und Montreal als auch in Wien innerhalb der Streckennetze von AUA und Air Canada umsteigen.

Dieses transatlantische Joint Venture namens A++ umfasst sämtliche Verbindungen von Lufthansa, AUA, Swiss, Brussels und Air Canada sowie der US-Fluglinie United über den Nordatlantik sowie die Anschlussflüge. Innerhalb des Joint Ventures sprechen die Airlines nicht nur ihre Preise ab, sondern auch, welche Leistungen inkludiert sind. Im günstigsten Tarif der Transatlantik-Partner kostet ein aufgegebenes Gepäckstück etwa extra. Dies hat den Effekt, das die Flüge in den Preissuchmaschinen im Internet weiter oben gelistet werden und günstiger aussehen.

Für Marktdynamik über den Atlantik sorgen die Joint Ventures der Konkurrenz. Dies ist einerseits die British-Airways-Mutter IAG mit den oneworld-Partnern American Airlines und Finnair und andererseits sind es die SkyTeam-Mitglieder um Air-France-KLM und Delta Airlines. Solche Joint Ventures sind eine Weiterentwicklung der bestehenden Flugallianzen und aus Sicht von Ökonomen eine Form der Marktkonsolidierung. Über den Nordatlantik wurden 2017 laut dem Beratungsunternehmen Pontius bereits 82 Prozent der Tickets über die Joint Ventures verkauft. Aufgemischt werden sie von Billigfluglinien wie Norwegian, die ebenfalls Langstreckenflüge im Programm haben.

Studien zeigen, dass die Airline-Joint-Ventures zu einem besseren und effizienteren Angebot führen, gleichzeitig aber auch den Wettbewerb hemmen können und für Markteintrittsbarrieren sorgen. Die AUA musste ihre Joint-Venture-Verträge von der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde prüfen lassen. Auch in anderen Ländern braucht es für diese Zusammenarbeit das Okay der Kartellwächter. Joint Ventures sind Gemeinschaftsunternehmen, übersetzt heißt Joint Ventures „gemeinsames Wagnis“. Die AUA ist auch Mitglied des Lufthansa-Joint-Ventures mit der japanischen Airline ANA. Dieses Abkommen mit dem Namen J+ umfasst 196 wöchentlichen Flüge auf elf Strecken. Mit Air China besteht seit 2017 ein weiteres Joint Venture.

Die AUA war bereits 2005 nach Montreal geflogen, stellte die Strecke aber wegen der zu geringen Auslastung ein. Nun, 14 Jahre später, sollen die Flieger dank der Kooperation besser gefüllt werden. Mit Montreal und Toronto sind damit die beiden kanadischen Provinzen Quebec und Ontario wieder direkt an Österreich angebunden. 80 Prozent der österreichischen Exporte gehen nach Quebec und Ontario, wie der österreichische Wirtschaftsdelegierte in Kanada, Christian Lassnig, sagte. In Montreal haben sich wegen des Flugzeugherstellers Bombardier zwei österreichische Zulieferer, FACC und F/List, angesiedelt.

