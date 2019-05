Mann bei Sturz über Böschung in Niederösterreich schwer verletzt

Schwarzenbach (APA) - Beim Sturz über eine Böschung hat sich ein Mann in Schwarzenbach (Bezirk Wiener Neustadt-Land) am Donnerstagnachmittag schwere Blessuren zugezogen. Er verfing sich zudem am unteren Ende des Geländes in einem Zaun, berichtete das Rote Kreuz. Der Verletzte wurde nach der Versorgung an Ort und Stelle mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 16“ in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.