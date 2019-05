Erste Group verspricht nach starkem Jahresstart mehr Dividende

Wien (APA) - Die börsennotierte Erste Group ist ins Jubiläumsjahr 2019 mit einem um 12,2 Prozent auf 377 Mio. Euro angewachsenen Quartalsgewinn gestartet. Vorstandschef Andreas Treichl hat am Freitag bekräftigt, den Aktionären für 2019 eine höhere Dividende zukommen lassen zu wollen. Dafür sei man auf einem guten Weg.

Für 2018 hat die Bank ihre Dividende dank eines Milliardengewinns von 1,20 auf 1,40 Euro je Aktie angehoben. Heuer ist die Erste 200 Jahre alt.

Treichl sprach in einer Mitteilung an die Aktionäre heute von einem starken Jahresstart und einem „exzellenten“ Ergebnis im ersten Vierteljahr 2019. Dies spiegle das anhaltend solide Wachstum in den Ländern Zentral/Osteuropas wider. Kredite und Einlagen sind weiter gestiegen. Das Betriebsergebnis habe um 11,2 Prozent zugelegt. Das lag an höheren Kernerträgen (Zins- und Provisionsergebnis), aber auch an einem „außergewöhnlich starken Handelsergebnis“. Das war fast doppelt so hoch wie im Vorjahresquartal. Auch bei den Kreditrisiken herrschte weiter Entspannung, es konnten wieder mehr alte Wertberichtigungen aufgelöst werden. Ende März waren nur mehr 3 Prozent aller Kredite notleidend.

Keine Überraschungen gab es laut Vorstand auf der Kostenseite: Der Verwaltungsaufwand sei um 4,8 Prozent gestiegen. Um 13,3 Mio. Euro höher waren die Beiträge in Einlagensicherungen von insgesamt 87,5 Mio. Euro. Darin seien jetzt fast alle für 2019 erwarteten Beiträge (ausgenommen für Kroatien und Serbien) enthalten. Erstmals gibt es heuer auch für Rumänien eine Bankensteuer zu berappen, sie dürfte sich für das Gesamtjahr auf höchstens 20 Mio. Euro belaufen. Auch bei den Personalkosten gab es einen Anstieg, denn in den Kernmärkten steigen die Löhne weiter.

