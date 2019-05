Sechs Fahrräder im Wert von fast 23.000 Euro in Salzburg gestohlen

Anthering/Kaprun (APA) - In Anthering (Flachgau) haben unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag zwei versperrte E-Bikes vom Heckträger eines Pkw gestohlen, auch wenn sich die Akkus nicht auf den Rädern befanden. Etwa zeitgleich wurden auch in Kaprun (Pinzgau) in einer Wohnanlage vier hochwertige Fahrräder aus mehreren versperrten Kellerabteilen entwendet. Der Wert der sechs Räder dürfte annähernd 23.000 Euro betragen.