Tokio (APA) - Die Börse in Tokio ist auch am Freitag feiertagsbedingt geschlossen. Aufgrund der „Goldenen Woche“ und des Amtsantritts des neuen japanischen Kaisers wird an der Tokioter Börse erst wieder am 7. Mai gehandelt. Zuletzt hatte der Leitindex Nikkei-225 vergangenen Freitag mit einem Minus von 0,22 Prozent bei 22.258,73 Punkten geschlossen.

