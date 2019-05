Linzer Catalysts wird Teil der neuen deutschen Cloudfight-Gruppe

Linz (APA) - Der Linzer Softwareentwickler Catalysts und die deutsche Crisp Research sind künftig Teil der neu gegründeten deutschen Cloudflight Gruppe. Der Fokus liege auf Digitalisierung und Cloud-Transformation, teilte Catalysts mit. Hinter der Gruppe steht die Deutsche Beteiligungs AG, die über den Fonds DBAG Fund VII einsteigt und an beiden Firmen die Mehrheit halten wird.

Über den Kaufpreis und Übernahmedetails mit dem neuen Eigentümer wurde Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug stehe noch unter Kartellvorbehalt und sei für Juni geplant, heißt es in der Presseaussendung weiter. Catalysts Gründer Christoph Steindl und Christian Federspiel werden neben weiteren Führungskräften des Linzer Unternehmens maßgeblich beteiligt bleiben. Zusätzlich werde ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm aufgelegt werden.

Mit knapp 350 Mitarbeitern an mehreren Standorten in Österreich sowie in Rumänien, Deutschland und seit jüngstem auch in den Niederlanden zählt Catalysts seit Jahren zu den beliebtesten Arbeitgebern für hoch qualifizierte Softwareentwickler und verzeichnet mehr als 2.000 Bewerbungen pro Jahr