Pkw kollidierte in NÖ mit Motorrad: Biker schwer verletzt

Hof am Leithaberge (APA) - An einer Kreuzung in Hof am Leithagebirge (Bezirk Bruck an der Leitha) ist es am Donnerstagabend zum Zusammenstoß eines Pkw mit einem Motorrad gekommen. Der 28 Jahre alte Autolenker aus dem Bezirk Korneuburg war leicht alkoholisiert, berichtete die Polizei am Freitag. Der 38-jährige Biker wurde nach dem Zusammenprall von seinem Gefährt geschleudert und schwer verletzt.

Der Einheimische wurde in das Landesklinikum Baden gebracht. Dem Pkw-Lenker wurde laut Exekutive die Weiterfahrt untersagt. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Bruck a. d. Leitha sowie der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.