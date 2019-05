Vorarlberger Polizei überwältigte verwirrten Mann

Bregenz (APA) - Die Vorarlberger Polizei hat am Donnerstagabend in Bregenz einen offensichtlich verwirrten Mann festgenommen, der damit drohte, sich selbst umzubringen bzw. seine Wohnung in Brand zu stecken. Der 39-Jährige wurde vom Einsatzkommando Cobra überwältigt und festgenommen, teilte die Exekutive mit. Verletzt wurde niemand.

Beim Eintreffen der Polizei in der Wohnung des 39-Jährigen wiederholte der Mann seine Tötungsabsicht und hielt sich zwei Messer an den Hals. Gespräche mit dem 39-Jährigen fruchteten nicht, als er damit drohte, die Wohnung anzuzünden, schritt das Einsatzkommando Cobra ein. Nach der Festnahme wurde der 39-Jährige in ärztliche Behandlung übergeben.