Internationale Pressestimmen zum Besuch Salvinis bei Orban

Budapest (APA/dpa/AFP) - Zum Besuch von Italiens Innenminister Matteo Salvini bei Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban schreiben die Zeitungen am Freitag:

„La Repubblica“ (Rom):

„Dieser Stacheldrahtzaun, der von der ungarischen Armee bewacht wird, und diese Rettungsschiffe im Meer, die der Chef des italienischen Innenministeriums beschlagnahmen lässt, sind Muskelspiele und eine Machtdemonstration. Damit bekommen die beiden extremistischen Anführer nicht nur Bewunderung beim Volk und Wählerstimmen. Sie wollen auch einen Effekt der Einschüchterung bei den moderaten konservativen Parteien in der Europäischen Union.

Sie drohen ihnen: Wir werden euch überfahren! Sie umschmeicheln sie: Verbündet euch mit uns und ihr werdet eure Macht behalten. (...) Orban ist mit Sicherheit kein bescheidener Mann. Wenn er entschieden hat, dass Salvini die Führung der europäischen Rechten bei ihrem Stacheldrahtpakt übernimmt, dann deshalb, weil Italien sechs Mal so viele Einwohner wie Ungarn hat und ein zentraler Tragbalken der EU ist. Er wettet auf einen Wahlerfolg der Lega. Doch das bleibt abzuwarten.“

„Magyar Nemzet“ (Budapest):

„Noch wissen wir nicht, welche neuen Bündnisse sich nach der Europawahl (Ende dieses Monats) bilden werden - genau in diesen liegt nämlich das wahre Potenzial für einen politischen Wandel in Europa. Und die tektonische Beschaffenheit dieser Umgestaltung hängt am ehesten von jenen beiden Politikern ab, die sich gestern getroffen haben. Jeder würde gerne wissen, was in ihren Köpfen vorgeht, was sie unter vier Augen planen. (...) Wird die Europäische Volkspartei (EVP) scheitern? Wird es ein neues Parteienbündnis mit harter Kante geben, das eine Alternative zu jener konservativen EVP anbietet, die mit der linken und liberalen Ideologie faule Kompromisse schließt? (...) Noch wissen wir es nicht, (...) doch es ist ein erhebendes Bewusstsein, dass wir (Ungarn) nunmehr in der internationalen Politik mitreden, nein, vielmehr: eine entscheidende Rolle spielen.“

„Tagesanzeiger“ (Zürich):

„Für Salvinis ‚Internationale der Nationalisten‘, eine Allianz aus rechtsextremen Parteien, ist Orbán ein möglicher Brückenkopf zur Macht. Trotz Suspension: Noch gehört Orbáns Partei Fidesz zur konservativen Fraktion im Europaparlament, der EVP. Und sollten Teile der EVP, wider alle bisherigen Dementi, sich nach den Wahlen einer Koalition mit den Rechtspopulisten öffnen, dann könnte diese ‚amicizia bellissima‘ plötzlich sehr zentral werden im politischen Leben des Kontinents. Gemeinsame Ideen für ein neues Europa haben Salvini und Orbán nicht. Doch sie drücken dem alten Europa ihre Agenda auf: Abschottung - zu Lande, zur See und in den Köpfen.“