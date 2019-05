Wiener Rentenmarkt am Vormittag mit Abschlägen

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich heute, Freitag, am späten Vormittag mit etwas tieferen Notierungen gezeigt, die Renditen legten im Gegenzug in allen Laufzeiten zu. Am Vormittag kamen Konjunkturdaten aus der Eurozone - die Inflation ist im April um 1,7 Prozent gestiegen, am Markt waren 1,6 Prozent erwartet worden.

Am Nachmittag stehen noch einige marktrelevante Wirtschaftsdaten aus den USA an. Hier wird vor allem der US-Arbeitsmarktbericht für den Monat April mit Spannung erwartet. Laut den Ökonomen der Helaba, stünden die Zinssenkungsspekulationen auf dem Prüfstand - denn „wichtige Datenveröffentlichungen haben heute das Potenzial, auf der Oberseite zu überraschen“, hieß es. An erster Stelle nennt die Helaba dabei die Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze.

Heute um 11.30 Uhr notierte der marktbestimmende Juni-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 164,96 um 28 Ticks unter dem letzten Settlement von 165,24. Das bisherige Tageshoch lag bei 165,20, das Tagestief bei 164,84. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 36 Basispunkte. Der Handel verläuft bei schwachem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 181.495 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,10 (zuletzt: 1,08) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,32 (0,30) Prozent, die fünfjährige mit -0,20 (-0,22) Prozent und die zweijährige lag bei 0,54 (-0,55) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 42 (zuletzt: 43) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 39 (40) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 31 (30) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 6 (5) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 109,57 109,79 1,10 42 109,86 Bund 29/02 10 0,75 101,69 101,74 0,32 39 101,77 Bund 24/10 5 0,00 110,16 110,33 -0,20 31 110,29 Bund 21/09 2 3,90 109,59 109,64 0,54 6 109,61 ~