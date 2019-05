Ab Montag kann man wieder Wissens- und echten Durst stillen

Wien (APA) - In verschiedenen Lokalen in Wien, Salzburg, Innsbruck und im Bregenzerwald kann man kommende Woche nicht nur seinen echten, sondern auch seinen Wissensdurst stillen. Beim Festival „WissensDurst“ geben Wissenschafter von Montag bis Mittwoch (6. bis 8. Mai) bei einem Glas Einblicke in ihre Arbeit. Das Anliegen der Veranstalter: „Lokale Forschung soll für alle verständlich und zugänglich sein.“

Seinen Ausgang nahm das vom Verein für lokale Wissenschaftskommunikation organisierte Festival 2016 unter dem Titel „Pint of Science“ („Ein Glas Wissenschaft“), einer von Großbritannien ausgehenden internationalen Initiative zur Vermittlung von Wissenschaft in lockerer Atmosphäre. Im Vorjahr kamen zu den Veranstaltungen in zehn Lokalen mehr als 1.400 Besucher zu den Einführungen und anschließenden Diskussionen. Das gesamte Programm ist unter www.wissensdurst-festival.at verfügbar.