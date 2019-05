„Der Gast“: Houchang Allahyari als Austro-Bunuel

Wien (APA) - Von Houchang Allahyari hat man in den vergangenen Jahren vor allem Filme über Ute Bock sowie den Reisefilm „Die Liebenden von Balutschistan“ gesehen. In seiner neuen Arbeit hat sich der cinephile Psychiater, der mit „Der letzte Tanz“ bei der Diagonale 2014 ausgezeichnet wurde, an seinem medizinischen Metier orientiert. Am Freitag kommt „Der Gast“ ins Kino.

Das Werk ist ein Film über Begehren und Beobachten, über Traum und Trauma, über Verdrängung und Verstörung. In bewusst symbolbeladenen Schwarz-Weiß-Bildern gedreht, fällt einem schon nach wenigen der 99 Minuten Luis Bunuel ein. Jahrzehnte nach dessen surrealen und tiefgründigen Meisterwerken, in denen „Der diskrete Charme der Bourgeoisie“ gegen diese gekehrt wurde, irritiert dieser Versuch nicht nur wegen seines offenkundigen Anachronismus. Auch Wille und Wirkung klaffen bei diesem Film, der am 5. Mai um 14 Uhr im Gartenbaukino seine Wien-Premiere feiert, mitunter stark auseinander.

Ein junger Mann (Mehmet Sözer) taucht in einer großbürgerlichen Familie auf. Er scheint stumm und betört mit seinem gewinnenden Wesen der Reihe nach alle Familienmitglieder. Die Tochter (Roya Mousavi) ist von dem sanften Wesen des geheimnisvollen Fremden ebenso rasch eingenommen wie die schwangere Dame des Hauses. Karina Sarkissova legt die Balletttänzerin, deren Karriereträume von einer Beinverletzung zerstört wurden, die möglicherweise mehr psychiatrisch als orthopädisch begründet ist, hintergründig an.

Auch das Hauspersonal lässt sich rasch bezirzen. Der querschnittgelähmte Sohn scheint in der Gegenwart des Gastes ganz wunderbare Genesungsfortschritte zu machen - was auch das Familienoberhaupt überzeugt. Gregor Bloeb spielt ihn mehr als Mafiosi denn als Staatssekretär, wie es das Drehbuch von August Staudenmayer, Tom Darius Allahyari und Reinhard Jud für ihn vorgesehen hätte. Doch der Politiker hat auch eine dominante Mutter, und Erni Mangold macht als knochentrockene Skeptikerin, die sich von dem jungen Schönling nicht einwickeln lässt, die beste Figur in diesem Film, der einen eigenwilligen Weg zwischen Kunst und Kitsch einschlägt.

Ist er nun „der Teufel“ oder zumindest kriminell, wie die Mutter der Polizei versichert, oder „gekommen, um uns zu retten“, wie die religiös fanatisierte Pflegerin überzeugt ist, so ist er zumindest ein Katalysator. Mit Fortdauer der Handlung treten durch das Buhlen um die Gunst des Gastes immer mehr hässliche Seiten der ganz und gar nicht lieben und glücklichen und vor allem unbefriedigten Familie zutage. Wunschbilder überlagern die Realität, und gegen den erotischen Reiz des Fremden ist weder die Pflegerin (Doina Weber) noch der streng machtorientierte Hausherr gefeit. Statt Lug und Trug regieren nun Mord und Totschlag. Und es kommt zu Erscheinungen, bei denen man den eigenen Augen nicht trauen möchte.