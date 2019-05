Europas Leitbörsen zu Mittag mit mehrheitlich fester Tendenz

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Freitag zu Mittag weiter überwiegend von der freundlichen Seite gezeigt.

An Europas Börsen dominierte wie bereits am Vortag die Berichtssaison. Mit Societe Generale und HSBC standen zwei Schwergewichte aus dem Bankensektor auf dem Programm. Bei den Konjunkturdaten erwarten Investoren zum Wochenschluss den viel beachteten US-Arbeitsmarktbericht für April.

Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 stieg um 11,71 Einheiten oder 0,34 Prozent auf 3.500,64 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 12.45 Uhr mit 12.376,63 Punkten und plus 31,21 Einheiten oder 0,25 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London gewann 57,35 Zähler oder 0,78 Prozent und steht nun bei 7.408,66 Stellen.

Luftfahrtwerte waren in Europa mit Abschlägen gehandelt worden. Air France-KLM gaben 3,77 Prozent nach, Ryanair verloren 1,53 Prozent und Lufthansa rutschten 1,95 Prozent tiefer. Verluste gab es ebenfalls bei den Autobauern: Renault gaben 1,25 Prozent ab, Peugeot verloren 1,27 Prozent. In Deutschland verloren BMW und Daimler jeweils knapp ein halbes Prozent.

Die größte europäische Bank HSBC hat zum Jahresauftakt einmal mehr von glänzenden Geschäften in Asien profitiert. In den ersten drei Monaten des Jahres stieg der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern um knapp zehn Prozent auf 6,35 Milliarden Dollar (5,7 Mrd. Euro). HSBC-Papiere lagen in London an der Kurstafel mit plus 2,74 Prozent ganz vorne.

Die französische Bank Societe Generale (SocGen) ist hingegen schwach in das neue Jahr gestartet. In den ersten drei Monaten des Jahres gingen die Erträge leicht und der Gewinn stark zurück. Unter dem Strich verdiente die Bank 631 Millionen Euro und damit 26 Prozent weniger als vor einem Jahr. SocGen-Aktien stiegen in Paris dennoch um 2,51 Prozent.

In Deutschland hatte Adidas besser abgeschnitten als erwartet. Der Umsatz des Sportartikelherstellers stieg um 6 Prozent auf knapp 5,9 Milliarden Euro. Die Aktie stieg um 6,51 Prozent und war damit Spitzenreiter im weit gefassten Euro-Stoxx-Index.

Eine Kaufempfehlung der Commerzbank für Aktien des deutschen Maschinen- und Anlagenbauers Dürr schickte dessen Papiere mit plus 3,30 Prozent deutlich nach oben.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA258 2019-05-03/12:57