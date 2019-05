Übersicht über die Filmstarts der kommenden Woche

Wien (APA) - Ab 9. Mai:

~ GL GIRLS - HINREISSEND VERDORBEN USA 2019 95 min Regie: Chris Addison, Anne Dudley Mit: Rebel Wilson, Anne Hathaway, Alex Sharp, Raffaelo Degruttola, Kumud Pant www.glamgirls.at; www.thehustle.movie ~ Die unbeholfene Lonnie (Rebel Wilson) und die erfahrene Trickbetrügerin Josephine (Anne Heathaway) verbünden sich, um auf Jagd nach Millionären zu gehen, um diese auszunehmen. Dafür muss Lonnie aber erst einmal die Hohe Schule des Edelbetrugs durchlaufen - von der Kunst, auf hohen Absätzen zu gehen, bis zum Tangotanz. Hier mausert sich die blutige Anfängerin im Business zur erfahrenen Ganovin.

~ MASTER Z: THE IP MAN LEGACY (Event-Cinema) CHN 2018 107 min Regie: Yuen Wo Ping Mit: Max Zhang, Dave Bautista, Michelle Yeoh www.24-bilder.de/filmdetail.php?id=787 ~ In den Kampfkünsten gibt es viele als Meister verehrte Vorbilder. Ein großes Vorbild, bei dem unter anderem Bruce Lee in die Schule ging, war Ip Man, der als Meister der chinesischen Kampftechnik Wing Chun gilt. In mehreren Filmen ging es bisher bereits um das Vermächtnis respektive Leben Ip Mans. Darunter etwa Wong Kar-Wais „The Grandmaster“ (Eröffnungsfilm Berlinale, 2013). Der jetzt anlaufende „Master Z: The Ip Man Legacy“ bezieht sich bereits im Titel auf den Meister. Es geht um Cheung Tin Chi, der sich nach einem Kampf mit Ip Man für ein einfaches Leben und gegen Kampfkunst entscheidet. „Guardians of the Galaxy“- Fans dürfen sich freuen über Auftritte von Dave Bautista und Michelle Yeoh.

Ab 10. Mai:

~ POKEMON - MEISTERDETEKTIV PIKACHU JP/USA 2019 105 min Regie: Rob Letterman Mit: Justice Smith, Kathryn Newton, Bill Nighy, Ken Watanabe, Suki Waterhouse www.detectivepikachumovie.net ~ Die Privatdetektivlegende Harry Goodman verschwindet auf mysteriöse Art. So nimmt sein 21-jähriger Sohn Tim die Ermittlungen auf, um herauszufinden, was mit seinem Vater geschah. Hilfe bekommt er dabei von Pikachu, Harrys früherem Pokemon-Partner. Der liebenswerte Spürhund kann auf einzigartige Weise mit Tim kommunizieren - und so gehen sie gemeinsam auf ein Abenteuer.

~ STAN & OLLIE GB/USA/CDN 2018 97 min Regie: Jon S. Baird Mit: Steve Coogan, John C. Reilly, Nina Arianda, Shirley Henderson, Danny Huston, Rufus Jones www.constantinfilm.at/kino/stan-ollie.html; www.standandollie.co.uk DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA240 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Mit über 100 Filmen brachte das Duo Stan Laurel und Oliver Hardy, im deutschen Sprachraum als „Dick und Doof“ bekannt, die Zuschauer zum Lachen. Der melancholische Film „Stan & Ollie“ von Regisseur Jon S. Baird erzählt von den späten Jahren der ungleichen Komiker. Die Hauptrollen übernehmen Steve Coogan („Philomena“) als Stan und John C. Reilly („Stiefbrüder“) als Ollie. Anfang der 50er-Jahre wollen sie mit einer Bühnentournee durch Großbritannien Werbung für sich und für die Finanzierung eines weiteren Films machen. Der Kartenverkauf läuft schlecht, Ereignisse von früher belasten die Männerfreundschaft und Oliver hat gesundheitliche Probleme. Trotzdem gibt das Duo nicht auf.

~ BACKSTAGE WIENER STAATSOPER A 2019 95 min Regie: Stephanus Domanig www.filmladen.at/film/backstage-wiener-staatsoper DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA241 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK UND UNTER APA242 EIN INTERVIEW MIT REGISSEUR DOMANIG VERSENDET ~ „Backstage Wiener Staatsoper“ zeigt den Betrieb hinter den Kulissen eines der wichtigsten Opernhäuser der Welt. Als Roter Faden begleitet Regisseur Stephanus Domanig über 15 Monate hinweg die Erschaffung der Neuinszenierung der Oper „Samson et Dalila“, lässt aber vor allem jene zu Wort kommen, die sonst nicht im Rampenlicht des Opernbetriebes stehen. Bühnenarbeiter und Choreuten, Regieassistenten und Inspizienten erhalten hier ein Schlaglicht, das ihnen sonst meist nicht zuteilwird. So entsteht der Blick auf eine gigantische Maschinerie, die allabendlich funktioniert.

~ NUR EINE FRAU D 2019 97 min Regie: Sherry Hormann Mit: Almila Bagriacik, Rauand Taleb, Meral Perin, Armin Wahedi, Aram Arami, Christian Kuchenbuch http://nureinefrau-derfilm.de DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA243 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK SOWIE UNTER APA244 EIN INTERVIEW MIT SANDRA MAISCHBERGER VERSENDET ~ Der Fall hat Schlagzeilen gemacht: Die Deutsch-Türkin Hatun Sürücü wird 2005 von einem ihrer Brüder in Berlin erschossen. Ein Mord vermeintlich im Namen der Ehre. Produzentin Sandra Maischberger und Regisseurin Sherry Hormann haben die Geschichte verfilmt. Nach der Premiere auf dem Tribeca-Festival in New York kommt „Nur eine Frau“ nun in die Kinos. Erzählt wird die Geschichte aus der Ich-Perspektive der jungen Frau. Darstellerin Almila Bagriacik aus der TV-Serie „4Blocks“ spielt Sürücü. Herausgekommen ist ein packender Film, der einen auch nach dem Kinobesuch noch begleitet.

~ DER GAST A 2019 99 min Regie: Houchang Allahyari Mit: Mehmet Soezer, Karina Sarkissova, Gregor Bloeb, Erni Mangold, Roya Mousavi DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA245 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Regisseur Houchang Allahyari hat mit „Der Gast“ ein Werk über Begehren und Beobachten, über Traum und Trauma, über Verdrängung und Verstörung geschafften. In bewusst symbolbeladenen Schwarz-Weiß-Bildern gedreht, erinnert der Psychiater an Luis Bunuels Oeuvre. Er lässt einen mysteriösen Fremden (Gregor Bloeb) in ein herrschaftliches Haus am Rande Wiens kommen. Sukzessive baut dieser zu jedem Familienmitglied eine Beziehungen auf, darunter auch die Dame des Hauses, eine traumatisierten Balletttänzerin (Karina Karkissova). Alsbald wird der vermeintliche Retter jedoch zum Hassobjekt.

~ KINDER UNTER DECK A 2018 90 min Regie: Bettina Henkel www.filmdelights.com/verleih/kinderunterdeck DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA246 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Regisseurin Bettina Henkel hat mit „Kinder unter Deck“ die höchstpersönliche Geschichte ihrer Familie über drei Generationen geschaffen. Im Fokus steht für sie dabei die Frage danach, wie sich traumatische Erfahrungen über die Jahre hinweg übertragen. Dem möchte sie auf einer Reise zu den Wurzeln der aus Lettland stammenden Familie nachspüren. Heraus kommt ein schmerzhafter Prozess, der allerdings über die persönliche Ebene der konkreten Familie hinaus Gültigkeit hat.

~ ANYTHING USA 2017 93 min Regie: Timothy McNeil Mit: John Carroll Lynch, Matt Bomer, Maura Tierney, Margot Bingham, Michael Boatman https://anything.kinostar.com ~ Early ist Mitte 50. Als seine Frau bei einem Unfall stirbt, verliert er den Boden unter den Füßen und versucht, sich das Leben zu nehmen. Seine Schwester Laurette will ihm helfen und holt ihn für eine Weile zu sich. Dann aber sucht er sich seine eigene Wohnung und lernt in dem Haus in Hollywood die transsexuelle Freda kennen, die als Sexarbeiterin arbeitet. Die beiden kommen sich näher, doch dann eskaliert ein Streit mit Earlys Schwester, und Freda verschwindet. Early merkt, dass er sich in Freda verliebt hat. In der Hauptrolle des Early ist John Carroll Lynch zu sehen, der mit seinem Regiedebüt „Lucky“ mit Harry Dean Stanton vor zwei Jahren von der Kritik gefeiert wurde.