Wien/Graz (APA) - Wie erwartet ist das Konkursverfahren über die Textilkette Charles Vögele noch am Freitag beim Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz eröffnet worden. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Norbert Scherbaum bestellt. Die erste Gläubigerversammlung ist am 21. Mai. Die Anmeldefrist läuft bis 4. Juni. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 18. Juni statt, teilte der KSV1870 mit.

