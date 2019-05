Mitglied des „Staates Kärnten“ zu bedingter Haft verurteilt

Klagenfurt (APA) - Ein 47-jähriger Kärntner ist am Freitag von einem Geschworenengericht in Klagenfurt der Verbrechen der staatsfeindlichen Verbindung sowie der versuchten Bestimmung und der versuchten Nötigung zum Missbrauch der Amtsgewalt schuldig gesprochen worden. Er erhielt eine bedingte Haftstrafe von zehn Monaten sowie eine Geldstrafe von 6.000 Euro. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Angeklagt war der Mann auch wegen versuchter Nötigung eines Regierungsmitglieds. In diesem Fall folgten die Geschworenen nicht der Anklage und entschieden dagegen.

Der Angeklagte erzählte in seiner Einvernahme durch den Vorsitzenden des Geschworenensenats, Richter Bernd Lutschounig, er habe gehofft, mit Hilfe des „Staatenbundes Österreich/Staat Kärnten“, dem er im August 2016 beitrat, seine Steuerschuld in Höhe von 134.000 Euro nicht zurückzahlen zu müssen. Dazu richtete er im November 2016 und Jänner 2017 Schreiben an das zuständige Finanzamt St. Veit Wolfsberg und drohte darin den Beamten eine Schadenersatzforderung von 450.000 Euro und die Eintragung eines Pfandrechts von 30.000 Euro an, sollten seine Steuerschulden nicht erlassen und die bereits angeordnete Exekution nicht ausgesetzt werden.

Diese Schreiben seien vom „Staat Kärnten“ vorgefertigt gewesen, er habe nur seine Daten eingetragen, sagte der Angeklagte. Die Briefe gingen in Kopie an alle Instanzen, bis zum damaligen Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP), dem auf diese Weise ebenfalls persönlich finanzielle Konsequenzen angedroht wurden.

Ihm sei die Tragweite seines Tuns nicht bewusst gewesen, erklärte der Angeklagte. Er sei kein Jurist und sehr unter Druck gewesen. „Es war ein Fehler“, sagte er mehrmals. Er habe nicht die Absicht gehabt, jemanden zu bedrohen. Er werde alles tun, damit kein monetärer Schaden entstehe. Er wisse heute selbst nicht, warum er das getan habe.

Einer der betroffenen Finanzbeamten erzählte im Zeugenstand, bei seinen Kolleginnen und Kollegen habe es eine gewisse Verunsicherung gegeben. Denn es bestehe die Möglichkeit, dass man in ein Schuldenregister in Amerika eingetragen werde und bei einer Einreise in die USA Probleme bekomme. Er habe das Schreiben sofort dem Vorstand des Finanzamtes weitergegeben. Legal wäre es nicht möglich gewesen, die Steuerschulden auf null zu stellen.

Staatsanwältin Sarah Katschnig forderte die Geschworenen auf, durch ihre Entscheidung zu zeigen, dass auch einfache Mitgliedschaften in einer staatsfeindlichen Verbindung und in diesem Zusammenhang Versuche der Nötigung von Beamten in unserer Gesellschaft nicht toleriert werden dürfen. Sie ging davon aus, dass der Angeklagte entgegen seiner Aussage in der Einvernahme sehr wohl um die Tragweite dieser Schreiben gewusst habe und dass ihm klar gewesen sei, dass die Beamten Amtsmissbrauch begehen würden, wenn sie ihm seine Schulden erließen.

Verteidiger Helge Schreyer erklärte, sein Mandant habe sich von den „verqueren Ideen“ des „Staatenbundes“ fehlleiten lassen. Er habe nicht die Absicht gehabt, jemanden zu bedrohen. Auch die angedrohten Summen seien bereits im Vordruck enthalten gewesen. Weiters verwies der Anwalt darauf, dass sich der Angeklagte mit dem Finanzamt bereits Anfang 2017 auf eine Ratenvereinbarung geeinigt habe. Er wertete die Taten als „untaugliche Versuche“ - so habe der Minister das Schreiben persönlich wahrscheinlich gar nicht zu Gesicht bekommen - und plädierte für eine milde Strafe.

Mildernd für die Strafbemessung wertete das Gericht die Unbescholtenheit des Angeklagten, das Schuldgeständnis sowie die Tatsache, dass es meist beim Versuch geblieben sei. Erschwerend war für sie die Tatwiederholung.

Der Angeklagte erbat drei Tage Bedenkzeit, die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab.