Fußball: Pogatetz verlängerte beim LASK um eine weitere Saison

Linz (APA) - Österreichs ehemaliger Fußball-Teamspieler Emanuel Pogatetz hängt beim LASK noch eine Saison an. Wie der 36-Jährige am Freitag im Rahmen eines Pressetermins verkündete, hat er seinen mit Saisonende auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Der 61-fache Internationale spielt seit 2017 für die Athletiker. Heuer kam er in der Bundesliga auf bisher 16 Einsätze.

Fünfmal war Pogatetz davon über die volle Spielzeit im Einsatz. „Wichtig war für mich, wie es mit der Fitness ausschaut. In meinem Alter muss man es zum Saisonende hin bewerten. Ich bin zur Überzeugung gekommen, dass ich ein weiteres Jahr sportlich weiterhelfen kann“, meinte der Verteidiger. Er wolle speziell auch den jungen Spielern mit seiner Erfahrung auf dem Spielfeld und in der Kabine weiterhelfen, so der Steirer.