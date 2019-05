Toto: Jackpot-Serien wurden in Runde 18A prolongiert

Wien (APA) - Die Toto-Jackpotserien sind in der Runde 18A prolongiert worden. In der Runde 18B (Annahmeschluss am Samstag, 15.20 Uhr) wartet daher ein mit rund 115.000 Euro dotierter Dreizehnerrang sowie im Zwölferrang rund 23.000 Euro. Es handelt sich um einen Vierfach- bzw. Dreifachjackpot. Jackpots gab es auch in den ersten beiden Torwette-Rängen. Die höchsten Gewinne zu je 371,60 Euro brachten fünf Elfer.

~ Toto-Gewinnermittlung der Runde 18A (Angaben ohne Gewähr): Kein Dreizehner, Vierfachjackpot zu 100.000,00 - ca. 115.000 warten Kein Zwölfer, Dreifachjackpot zu 15.476,64

5 Elfer zu je 371,60 63 Zehner zu je 58,90 1.975 5er Bonus zu je 0,70

Torwette 1. Rang: Jackpot mit 41.782,56 Torwette 2. Rang: Jackpot mit 2.097,70 Torwette 3. Rang: 50 Gewinne zu 18,40 Hattrick: Jackpot zu 117.152,30 ~