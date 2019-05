Sturz von Hausdach in Tirol: 56-Jährige in Klinik verstorben

Imst (APA) - Nach dem Sturz von einem Hausdach bei Reinigungsarbeiten in Imst in Tirol am Mittwoch ist eine 56-Jährige am Freitag in der Innsbrucker Klinik ihren schweren Verletzungen erlegen. Dies teilte die Polizei mit. Die Frau war aus unbekannter Ursache rund drei Meter in die Tiefe gestürzt und hatte sich schwere Kopfverletzungen zugezogen.

Der Ehemann der 56-Jährigen kümmerte sich um die Schwerverletzte und alarmierte die Rettungskräfte. Anschließend wurde die Frau mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik geflogen.