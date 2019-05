Andritz - Baader Bank senkt Kursziel von 55 auf 46 Euro

Graz (APA) - Die Analysten der Baader Bank haben ihr Kursziel für die Papiere von Andritz von 55 auf 46 Euro gesenkt. Die Ergebnis- und Dividendenschätzungen wurden ebenfalls gekürzt. Die Kaufempfehlung „Buy“ wurde beibehalten. Der Anlagenbauer hatte am Donnerstag Zahlen für die ersten drei Monate 2019 vorgelegt.

Andritz habe zwar im 1. Quartal einen soliden Auftragseingang und solide Umsätze verbucht, die Ergebnisse hätten aber die Erwartungen verfehlt, schreibt Baader-Analyst Peter Rothenaicher. Zudem wäre die Kürzung der Margenprognose für 2019 völlig unerwartet gekommen - das Unternehmen stellte für 2019 statt eines Anstiegs nun nur noch eine unveränderte EBITA-Marge in Aussicht.

In Reaktion auf die Prognosensenkung hatten die Aktien von Andritz am Donnerstag herbe Verluste hinnehmen müssen. Angesichts dieses Kurspreisrückgang und der attraktiven Bewertungsmultiplikatoren würden die Papiere weiterhin eine Kaufempfehlung bleiben, heißt es in der Baader-Analyse weiter.

Das Ergebnis je Aktie (EPS adjusted) für 2019 wurde um 17,1 Prozent auf 2,67 Euro gesenkt, jenes für 2020 um 11,3 Prozent auf 3,23 Euro. Die Dividendenschätzung je Aktie liegt für 2019 nun 6,1 Prozent tiefer bei 1,55 Euro, und für 2020 wurde sie um 2,8 Prozent auf 1,75 Euro gekürzt.

Am Freitagnachmittag tendierten die Titel des Anlagenbauers an der Wiener Börse mit plus 0,95 Prozent bei 38,18 Euro.

