Flixbus: US-Start läuft „besser als erwartet“

München (APA/AFP) - Der deutsche Fernbusdienst Flixbus bewertet seinen Einstieg in den US-Markt als geglückt. Das Geschäft in Kalifornien laufe „viel besser als erwartet“, sagte Gründer Andre Schwämmlein der „Wirtschaftswoche“. Aktuell fahren rund 20 Busunternehmen im Auftrag von FlixMobility mehr als 75 Ziele in Kalifornien, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico, Texas, Mississippi und Louisiana an.

In diesem Sommer kommen nach Angaben Schwämmleins Stationen an der Ostküste wie New York hinzu. Außerdem sei eine Expansion in den Nordwesten der USA um Seattle und Portland geplant.

„Wir wollen sehr schnell die Nummer zwei in den USA werden, nach Greyhound“, sagte Schwämmlein der deutschen „Wirtschaftswoche“. Flixbus habe neue Zielgruppen erschlossen: Fast 65 Prozent aller Passagiere in den USA seien vorher noch nie mit dem Fernbus gereist.