US-Gefängnismuseum zeigt historische Zelle aus der Zeit von Al Capone

Philadelphia (APA/dpa) - Ein Nachbau einer überraschend wohnlichen Gefängniszelle von Gangsterboss Al Capone (1899-1947) ist Teil einer Ausstellung im Gefängnismuseum von Philadelphia. Seit Donnerstag sind in dem Zellen-Nachbau Wandfarben und Gemälde im Stil der Zeit von Capones siebenmonatiger Haft im Jahr 1929 zu sehen.

Auch ein Nachbau des Betts von Capones Zellengenossen Bill Coleman gehört dazu. Capone galt in den 1920er- und 1930er-Jahren als einer der berüchtigtsten Verbrecher Amerikas.

In dem inzwischen zum Museum umgewandelten Gefängnis Eastern State Penitentiary gab es mehrere Zellen für prominentere Fälle - in welcher Capone einsaß, ist unklar. Eine dieser Zellen ist schon seit Jahren in ihrem heutigen Zustand zu sehen, ergänzt um Holzmöbel und teure Teppiche aus Capones Haftzeit. Das Museum hatte ursprünglich diese Zelle restaurieren wollen, dann aber entschieden, dass der Original-Raum mit abblätternden Farben unverändert bleiben soll. So würden die inzwischen mehr als 20 Farbschichten und zusätzlichen Dekorationselemente und Verzierungen bewahrt, teilte das Museum mit.