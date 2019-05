Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Am Montag trifft Strache in Ungarn mit Orban zusammen

Wien/Budapest - Der Vize-Kanzler von Österreich heißt Heinz-Christian Strache. Strache ist auch Chef von der Partei FPÖ. Strache und die FPÖ sind rechts-populistisch. Am Montag trifft Strache den Premier-Minister Viktor Orban in Ungarn. Der ungarische Politiker ist auch ein Rechts-Populist. Zeitungen befürchten, dass Strache und Orban eine rechts-populistische Vereinigung in der EU gründen wollen.

Dagegen ist aber Kanzler Sebastian Kurz von der ÖVP. Die Parteien FPÖ und ÖVP arbeiten in der Regierung von Österreich zusammen. Am Freitag lehnte Kurz eine Zusammenarbeit mit Rechts-Populisten in der EU ab.

Erklärung: Rechts-Populist

Rechts-Populisten sind Politiker, die ganz bestimmte Ansichten haben. Sie behaupten oft, dass nur sie die Sorgen der Wähler ernst nehmen. Rechts-Populisten sind gegen Ausländer. Sie behaupten, dass Ausländer Jobs wegnehmen oder oft Verbrecher sind. Rechts-Populisten behaupten oft, einfache Lösungen zu haben. So behauptet zum Beispiel US-Präsident Donald Trump, dass der Bau einer Mauer vor Ausländern schützt.

In Österreich beginnt am Montag die Zentral-Matura

Wien - In Österreich beginnen am Montag die Zentral-Matura-Prüfungen. Für die Mathematik-Prüfungen gibt es nun einige Änderungen. Der Grund ist, dass im Jahr 2018 viele Schüler die Mathematik-Prüfungen nicht geschafft haben.

In Zukunft werden die Aufgaben verständlicher geschrieben.

Erklärung: Zentral-Matura

Sehr viele Schüler machen mit 18 Jahren eine große Prüfung. Das ist die Matura. Seit einigen Jahren bekommen alle Matura-Schüler in ganz Österreich die gleichen Prüfungs-Fragen. Darum spricht man von der Zentral-Matura.

Polizisten in Deutschland verhafteten Internet-Verbrecher

Wiesbaden - In Deutschland wurden 3 Männer verhaftet. Sie sollen die Chefs von einer verbotenen Internet-Seite sein. Auf dieser Internet-Seite wurden viele Verbrechen durchgeführt. Außerdem war sie weltweit die 2. größte Internet-Seite für Handel mit Drogen und gestohlenen Daten.

Die Polizei in Deutschland hat die 3 Männer bereits seit März beobachtet. Als die 3 Männer verschwinden wollten, wurden sie verhaftet. Die unerlaubte Internet-Seite gibt es jetzt nicht mehr.

Schauspieler Peter Mayhew ist in den USA gestorben

Houston (Texas) - Peter Mayhew ist ein Schauspieler in den USA gewesen. Er ist am Dienstag gestorben. Er wurde 74 Jahre alt. Mayhew war durch die Film-Reihe „Star Wars“ bekannt. Er steckte in den Filmen in einem Fellkostüm und spielte die Film-Figur „Chewbacca“.

In den letzten Jahren hatte Mayhew Probleme mit der Gesundheit. Er brauchte einen Rollstuhl. Im Jahr 2015 wollte Mayhew noch einmal „Chewbacca“ spielen. Dafür musste er aus dem Rollstuhl. Das schaffte Mayhew mit viel Training.

