Uffizien verzeichneten Besucherboom in ersten vier Monaten 2019

Florenz (APA) - Uffizien-Direktor Eike Schmidt, der im November die Führung des Kunsthistorischen Museums (KHM) in Wien übernimmt, kann sich über einen Besucherboom an seiner derzeitigen Wirkungsstätte freuen. In den ersten vier Monaten 2019 wurde in den Florentiner Uffizien, im Palazzo Pitti und im dahinter gelegenen Boboli-Garten ein Besucherplus von 12,3 Prozent verzeichnet.

Die Zahl der Besucher sei gegenüber den ersten vier Monaten 2018 um 149.019 Personen 1,364 Millionen gestiegen, meldeten die Uffizien in einer Presseaussendung am Freitag. Der Besucherzuwachs betraf vor allem dem zum Uffizien-Komplex gehörenden Palazzo Pitti (plus 26,3 Prozent) und der Boboli-Garten (plus 21,7 Prozent). In den Uffizien betrug der Besucheranstieg drei Prozent.

„Unsere Dezentralisierungsstrategie, Touristen zu bewegen, auch den Palazzo Pitti und den Boboli-Garten mehr zu besuchen, zeigt Resultate. Wir wachsen weiter“, erklärte Schmidt. 2018 hatten die Uffizien ein Besucherplus von sechs Prozent auf 4, 1 Millionen Personen vermeldet. Die Zahl der Einnahmen durch den Ticketverkauf kletterte um 50 Prozent auf 34 Millionen Euro.