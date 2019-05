Französische Rechtspopulisten erstmals in Umfragen zur EU-Wahl vorne

Paris (APA/AFP) - Gut drei Wochen vor der Europawahl liegt in Frankreich erstmals die rechtspopulistische Partei Rassemblement National (Nationale Sammlungsbewegung) von Marine Le Pen in zwei Umfragen in Führung.

In den am Donnerstag veröffentlichten Umfragen der Institute Ifop und OpinionWay liegt die Partei, die früher Front National hieß, mit 22,5 Prozent und 24 Prozent knapp vor der Partei La République en Marche (Die Republik in Bewegung) von Präsident Emmanuel Macron, die demnach auf 21,5 Prozent und 21 Prozent kommt. Andere Meinungsforschungsinstitute sehen die Präsidentenpartei dagegen weiter vorne (BVA und Harris interactive) oder gleichauf mit den Rechtspopulisten (Elabe).

Die französischen Rechtspopulisten waren bei der letzten Europawahl 2014 stärkste Kraft geworden. Für Macron, der sich bei der Präsidentschaftswahl 2017 in der Stichwahl gegen Le Pen durchgesetzt hatte, wäre ein Sieg der Rechtspopulistin auch eine persönliche Niederlage.