Zürcher Börse schließt wenig verändert

Zürich (APA/dpa-AFX) - Der Schweizer Aktienmarkt hat das Geschäft am Freitag kaum verändert abgeschlossen. Der besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht führte den Leitindex SMI am Nachmittag zwar noch auf ein Rekordhoch von 9.786,51 Punkten. Das hohe Niveau konnte der Index aber nicht bis zum Schluss halten. Die Aktienbewertungen seien sowieso schon hoch, und die Luft werde allmählich dünn, hieß es im Handel.

Gute Unternehmenszahlen und positive Konjunkturdaten hätten die Schweizer Börse zuletzt von Rekord zu Rekord getragen, hieß es weiter. Rückenwind erhielt der SMI denn auch vom April-Bericht zum US-Arbeitsmarkt. Mit 263.000 sind vergangenen Monat unerwartet viele neue Stellen geschaffen worden, und die Arbeitslosenquote liegt mit 3,6 Prozent so tief wie zuletzt vor rund 50 Jahren. Eine vielbeachtete Umfrage zur Stimmung bei US-Unternehmen brachte hingegen eher ernüchternde Ergebnisse, was die Anleger vorsichtig stimmte.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss die Woche um lediglich 0,04 Prozent tiefer mit 9.741,99 Punkten ab. Seit Ende vergangener Woche rückte der Index damit um 0,2 Prozent vor. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verlor am Freitag 0,20 Prozent auf 1.524,64 Punkte, während der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,12 Prozent auf 11.721,89 Zähler gewann.

Verlierer des Tages waren unter den Standardwerten die Aktien des Rückversicherers Swiss Re (-3,1 Prozent). Im ersten Quartal hatten eine Reihe von Großschäden die Rechnung belastet und zu einem unerwarteten Gewinnrückgang geführt. Vor allem die Nachreservierungen für die Schäden, die Taifun „Jebi“ im Herbst in Japan angerichtet hatte, und die Ungewissheit um die Folgekosten des Flugverbots für Boeings Mittelstreckenjet 737 Max sorgten für Verunsicherung unter den Anlegern.

Kursverluste erlitten auch andere Finanzaktien wie jene der Swiss Life (-2,7 Prozent oder -13,10 Franken) und der Credit Suisse (-2,1 Prozent oder -0,315 Franken). Allerdings waren hier die Dividendenabflüsse von 16,50 Franken je Swiss-Life-Titel und von 0,2625 Franken bei der Credit Suisse die Gründe dafür. Die Aktien von Temenos büßten derweil ohne Neuigkeiten 0,7 Prozent ein.

Unterstützung gab es zu Wochenschluss von Papieren aus der Gesundheitsbranche. Dabei ging es mit Lonza um 2,4 Prozent nach oben. Gefragt waren auch die Titel von Sonova (+1,2 Prozent) und Vifor (+0,8 Prozent). Die Schwergewichte Novartis (+0,7 Prozent) und Roche (+0,6 Prozent) gaben bis zum Schluss einen Teil der Kursgewinne wieder ab.

Händlern zufolge griffen Investoren bei Pharmawerten einerseits zu, weil im aktuellen Umfeld Titel mit defensivem Charakter wieder gefragt seien. Ein weiterer Börsianer verwies auf die Vorgaben aus den USA. Dort seien zuletzt ebenfalls die Gesundheits- und Medtech-Aktien gefragt gewesen.

Nicht mithalten konnten da die Aktien von (-0,4 Prozent). Allerdings hatte der von Novartis frisch an die Börse gebrachte Augenheilspezialist seit dem Debüt Anfang April gut an Wert gewonnen. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur AWP erklärte Unternehmenschef David Endicott, dass das Unternehmen in Genf neue Stellen schaffen will und zudem Übernahmen in der Größenordnung von 50 bis 300 Millionen US-Dollar tätigen könnte.

Auf der Gewinnerseite standen auch LafargeHolcim (+0,1 Prozent) und Logitech (+0,8 Prozent), die von freundlichen Analystenkommentaren profitierten. Nestlé fielen gegen Handelsende ins Minus und büßten 0,2 Prozent ein.

