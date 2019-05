Kritischer mexikanischer Radiomoderator erschossen

Mexiko-Stadt (APA/AFP) - Am Welttag der Pressefreiheit ist aus Mexiko ein weiterer Journalistenmord gemeldet worden. Der Radiomoderator Telésforo Santiago Enríquez sei bereits am Donnerstag in der südmexikanischen Stadt Juchitán erschossen worden, teilten die Behörden und seine Familie am Freitag mit.

Der tödliche Angriff ereignete sich demnach, als der Journalist gerade auf dem Weg zu dem von ihm gegründeten Radiosender El Cafetal war. „Er wurde durch Schüsse auf Höhe des Mundes und des Herzens getötet“, sagte Santiago Enríquez‘ Nichte Aida Valencia dem Sender Radio Formula. Sie geht davon aus, dass ihr Onkel wegen seines Berufs ermordet wurde. Die als Ombudsstelle eingesetzte Nationale Kommission für Menschenrechte erklärte, Santiago Enríquez habe in seinen Sendungen die Regierung kritisiert und jüngst die Veruntreuung öffentlicher Gelder durch die Stadtverwaltung angeprangert.

In Mexiko wurden damit seit Jahresbeginn bereits vier Journalisten ermordet. Am 16. März wurde Santiago Barroso vom Online-Wochenmagazin Contraseña in seinem Wohnhaus im nördlichen Bundesstaat Sonora erschossen. Am 9. Februar wurde der Radiojournalist Jesús Ramos Rodríguez im östlichen Bundesstaat Tabasco getötet. Am 21. Jänner wurde Rafael Murúa, Chef eines Lokalradiosenders im Bundesstaat Baja California Sur umgebracht, nachdem er Drohungen erhalten hatte.

Auf der weltweiten Rangliste für Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen belegt Mexiko unter 180 Ländern aktuell Rang 147. Das nordamerikanische Land ist laut der Nichtregierungsorganisation für Journalisten genauso gefährlich wie Afghanistan, Syrien und der Jemen. 2018 wurden zehn Journalisten in Mexiko getötet. Die meisten derartigen Taten bleiben ungestraft. Ende März hatte die mexikanische Regierung angekündigt, die Journalisten im Land besser zu schützen.