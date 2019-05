Luxemburger und Gäste nehmen Abschied von Altgroßherzog Jean

Luxemburg (APA/dpa) - Altgroßherzog Jean von Luxemburg wird heute (11.00 Uhr) mit einem Staatsbegräbnis beigesetzt. Zahlreiche Vertreter europäischer Königshäuser werden anwesend sein. Das langjährige frühere Staatsoberhaupt starb in der Vorwoche im Alter von 98 Jahren. Zu der Trauerfeier in der Kathedrale in Luxemburg haben sich amtierende Monarchen aus Belgien, Dänemark, Norwegen, Schweden und Monaco angesagt.

Außerdem reisen prominente Mitglieder von Adelsfamilien aus den Niederlanden, Spanien, Großbritannien, Liechtenstein und Jordanien an. Als Mitglied des Hauses Nassau-Weilburg und „Königliche Hoheit“ war Jean zeitlebens einer der diskretesten und unauffälligsten Royals gewesen. Jean war der Neffe der letzten österreichischen Kaiserin Zita (gestorben 1989) - über seinen Vater Felix, der wie Zita aus dem Haus Bourbon-Parma stammte. Seine Mutter war Charlotte, Großherzogin von Luxemburg. Felix war ihr Prinzgemahl. Zita war auf diese Weise lange Zeit nach ihrem Bruder Jean die Nummer zwei der Thronfolge im Großherzogtum Luxemburg.

Tausende Bürger werden zu den Trauerfeierlichkeiten für den beliebten Ex-Regenten erwartet. Der Gottesdienst wird auf eine Großbildleinwand auf dem Paradeplatz übertragen. Jean war von 1964 bis 2000 Staatschef des Großherzogtums. Dann dankte er zugunsten seines Sohnes Henri (64) ab.

Nach der Messe wird Jean, der am 23. April gestorben ist, in der Familiengruft in der Krypta der Kathedrale beigesetzt. Luxemburg ist das einzige Großherzogtum der Welt. Es hat rund 600.000 Einwohner.

Zwei Tage vor seinem Tod verabschiedete sich Jean von seiner Familie. Dies teilte sein Sohn, der jetzige Großherzog Henri, am Samstag in einem Brief an seine Bürger mit dem Titel „Über meinen Papa“ mit. Jean habe sich bei allen bedankt, die sich um ihn gekümmert hätten. „Dann hat er uns Auf Wiedersehen gesagt. Das waren seine letzten Worte.“ Sein Vater sei „mit dem Gefühl eines erfüllten Lebens gestorben“. Er habe sich bis zuletzt für aktuelle Entwicklungen interessiert.

Jean von Luxemburg wurde am 5. Jänner 1921 als Sohn der luxemburgischen Großherzogin Charlotte und des Prinzen Felix von Bourbon-Parma geboren. Er war der fünfte Herrscher der Dynastie Nassau-Weilburg. Vor 1890 war Luxemburg in Personalunion von den niederländischen Königen des Hauses Oranien-Nassau mitregiert worden. Der sehr bescheiden und volksnah auftretende Jean war in Luxemburg als „stiller Monarch“ bekannt und beliebt.

Die großherzogliche Familie war nach der deutschen Invasion Luxemburgs 1940 ins Exil gegangen. Jean trat im November 1942 in das katholisch geprägte Regiment der Irish Guards ein. Als Absolvent der britischen Militärakademie Sandhurst landete er in der Armee der Alliierten im Juni 1944 in der Normandie. Bei seiner Rückkehr nach Luxemburg im September 1944 feierte das ganze Land den Prinzen in der britischen Uniform als Helden: Die Bevölkerung hatte ihn als Garanten für Freiheit und Unabhängigkeit ins Herz geschlossen.

Jean heiratete 1953 die belgische Prinzessin Josephine-Charlotte. Das Paar bekam drei Söhne und zwei Töchter. Über Jahrzehnte hinweg war Jean eng mit der Pfadfinder-Bewegung verbunden, deren Uniform als „Chef-Scout“ er auch im hohen Alter stolz trug.