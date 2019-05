Zwei Löwen griffen Tierpfleger in Deutschland an - schwer verletzt

Hodenhagen (APA/dpa) - Zwei Löwen haben einen Tierpfleger im Serengeti-Park in Hodenhagen in Deutschland (Niedersachsen) angegriffen und schwer verletzt. In Lebensgefahr sei der 24-Jährige aber nicht, sagte ein Polizeisprecher in Walsrode am Samstag. Der Pfleger habe das Gehege betreten, obwohl dort vorher schon Fleisch für die Tiere verteilt worden sei. Für die Besucher habe keine Gefahr bestanden.