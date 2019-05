Leichathletik: IOC-Boss Bach hat „eine Menge Sympathie“ für Semenya

Doha/Sydney (APA/Reuters/dpa) - IOC-Präsident Thomas hat Bach „eine Menge Sympathie“ für die zweifache 800-m-Olympiasiegerin Caster Semenya bekundet. „Der Fall ist extrem komplex“, sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees am Samstag in Sydney, „extrem delikat und extrem schwierig darüber zu richten.“ Das IOC respektiere die CAS-Entscheidung, aber es gebe auch eine menschliche Sicht: „Ich habe Sympathie für sie.“

Die Südafrikanerin muss laut einer vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS) bestätigten Regeländerung ab 8. Mai künstlich ihre von Natur aus hohen Testosteronwerte senken, will sie u.a. bei den Spielen in Tokio 2020 wieder auf Gold losgehen. Das IOC habe versucht, den internationalen Verbänden zu assistieren. „Aber es sind sie, die die Entscheidungen treffen müssen und es sind ihre Regeln.“

Bach meinte weiters bei der jährlichen Generalversammlung des Australischen Olympischen Komitees (AOC), dass eine IOC-Arbeitsgruppe nach Vorliegen des gesamten CAS-Urteils sowie der Empfehlungen der Richter den Fall analysieren werde. Bach versteht die Zwickmühle, in der man sich bei diesem heiklen Thema befindet: „Es ist nicht nur wissenschaftlich, nicht nur ethisch, nicht nur Sport, es ist auch sehr emotional. Ich fürchte, es wird für die Experten sehr schwer werden, eine Lösung zu finden, die all diesen Aspekten gerecht wird.“

Der Rechtsbeistand von Caster Semenya hat bereits angekündigt, dass man auch erwägt, das CAS-Urteil anzufechten. Laut dem Urteil dürfen ab Mittwoch bei internationalen Frauen-Läufen ab 400 Metern bis zu einer Meile (1.609 m) nur noch Frauen an den Start gehen, die einen Grenzwert von 5 Nanomol körpereigenem Testosteron pro Liter Blut nicht überschreiten. Eine nötige Absenkung muss durch Verabreichung von Hormonpräparaten herbeigeführt werden. Testosteron ist ein Hormon, das die Muskelmasse, Kraft und auch das Hämoglobin erhöht, was die Ausdauer beeinflusst.

Einige Konkurrentinnen hatten in der Vergangenheit immer wieder gemeint, dass Frauen mit höherem Testosteron-Level einen unfairen Vorteil hätten. Ein Umstand, der etwa der britischen Läuferin Lynsey Sharp Morddrohungen eingebracht haben soll. „Ich habe Morddrohungen erhalten. Ich habe Drohungen gegen meine Familie erhalten und in dieser Position möchte ich nicht sein“, sagte Sharp am Freitag nach ihrem 9. Platz bei der Diamond League in Doha. Den Sieg hatte zuvor - zum 30. Mal en suite - Caster Semenya davongetragen. In ihrem letzten Rennen unter altem Regulativ. Sie denkt allerdings nicht daran, ihre Körperwerte künstlich herabzusenken: „Zur Hölle, nein.“