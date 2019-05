Springreiten: Goldstein gewann Großen Preis der GCT in Shanghai

Shanghai (APA/dpa) - Danielle Goldstein hat am Samstag den zur Global Champions-Tour (GCT) der Springreiter zählenden Großen Preis in Shanghai gewonnen. Die 34-Jährige aus Israel siegte auf Lizziemary im Stechen mit neun Reitern in fehlerfreien 37,98 Sekunden nur acht Hundertstel vor dem Iren Darragh Kenny auf Balou du Reventon. Goldstein kassierte für den Sieg nicht weniger als 201.300 Euro.

Ergebnisse Shanghai - CSI 5* (Global Champions Tour) - Großer Preis (1,60 m, Dotation 610.000 Euro): 1. Danielle Goldstein (ISR) Lizziemary 0/37,98 - 2. Darragh Kenny (IRL) Balou du Reventon 0/38,06 - 3. Jur Vrieling (NED) Glasgow 0/40,63 - 4. Luciana Diniz (POR) Camargo 0/41,53 - 5. Pieter Devos (BEL) Apart 4/37,49

GCT-Gesamtwertung (4 von 19 Bewerbe): 1. Devos 120,0 Pkt. - 2. Niels Bruynseels (BEL) 94,0 - 3. Daniel Deußer (BEL) 83,0