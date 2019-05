Fußball: Celtic Glasgow mit Jubiläum: 50. Meistertitel in Schottland

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA158 vom 04.05.2019 muss es im letzten Satz richtig heißen: ... der achte (nicht: neunte) Titel ... --------------------------------------------------------------------- ~ Glasgow (APA/dpa) - Celtic Glasgow hat sich zum 50. Mal den schottischen Fußballmeistertitel gesichert. Celtic setzte sich am Samstag mit 3:0 beim FC Aberdeen durch und ist mit 84 Punkten zwei Spieltage vor Ende der Meisterrunde nicht mehr vom zweitplatzierten Rekord-Champion Glasgow Rangers (72 Punkte) von der Spitze zu verdrängen. Es ist bereits der achte Titel in Serie für die Grün-Weißen.