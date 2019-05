Fußball: Ergebnisse U17-EM 1 - Österreich unterlag Spanien 0:3

Dublin (APA) - Ergebnisse der U17-Fußball-Europameisterschaft der Burschen am Samstag in Irland - Gruppe D in Dublin: Spanien - Österreich 3:0 (3:0). Tore: Jordi Escobar (33.), Navarro (36.), Pino (41.).

Österreich: N. Polster - Köchl, Nelson, Koller, Böckle (44. Sostarits) - Smrcka (65. Nagler), Braunöder, Radulovic (79. Zdichynec), Pehlivan (65. Pross) - Zimmermann (64. M. Polster), Ballo

Es folgt: Deutschland - Italien (19.30)

Weitere Spiele von Österreich: Dienstag (20.00 Uhr MESZ) in Longford gegen Italien, Freitag (20.00 Uhr) in Bray gegen Deutschland.