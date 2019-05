Fußball: Rapid gewann verrückte Partie bei Admira 2 - Meinungen

Maria Enzersdorf/Ma. Enzersdorf (APA) - Stimmen zum Spiel zwischen Admira und Rapid (3:4):

Reiner Geyer (Admira-Trainer): „In der ersten Hälfte waren wir nicht so glücklich mit dem Spiel, da war Rapid besser. In diesen Minuten (der Gegentreffer) waren wir nicht in der Lage, entsprechend zu verteidigen. In der zweiten Hälfte haben die Spieler großen Charakter bewiesen, das 3:3 geschafft, es war sogar das 4:3 möglich. Das Ergebnis können wir nicht ändern, aber mit der Art und Weise können wir zufrieden sein. Wir waren schon sechs Punkte vorne, drei Punkte hinten - wir müssen an den Dingen arbeiten, wie wir auftreten und weniger auf die Tabelle schauen.“

Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): „Natürlich bin ich sehr froh über die drei Punkte. In der Pause hätte nach unserem unglaublich guten Spiel niemand gedacht, dass noch etwas passieren könnte. Die Admira hat dann zugeschlagen, es war schließlich ein hart errungener Sieg, den wir uns trotzdem verdient haben. Ich wäre froh gewesen, wenn wir es uns leichter gemacht hätten. Wenn wir heute den Sieg hergeschenkt hätten, wäre ich schon sehr sauer gewesen.“