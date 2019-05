Hard (APA) - Das Halbfinale in der Herren-Handball-Liga ist komplett. Nach Titelverteidiger Fivers Margareten, Cupsieger Krems und Westwien ist am Samstag auch der HC Hard in die Runde der letzten vier eingezogen. Die Vorarlberger setzten sich im dritten Spiel der „Best of three“-Serie daheim klar mit 25:15 (9:3) gegen Schwaz Tirol durch.

Im spusu-Liga-Semifinale trifft Margareten auf Krems, Westwien bekommt es mit Hard zu tun.