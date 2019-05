Bundespräsident gratuliert Chalupka zur Bischofswahl

Wien (APA) - „Ich freue mich auf künftige Begegnungen und eine guten und intensiven Austausch mit Ihnen.“ Mit diesen Worten gratulierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen Michael Chalupka zur Wahl zum neuen Bischof der evangelische Kirche A.B. Via Twitter wünschte Van der Bellen Chalupka am Samstagabend „viel Kraft und alles Gute für Ihre neue und sehr verantwortungsvolle Aufgabe.“

Der in der Katholischen Bischofskonferenz für Ökumenefragen zuständige Linzer Bischof Manfred Scheuer erklärte gegenüber „Kathpress“, er freue sich auf die Zusammenarbeit mit Chalupka in der Gemischt-Katholisch-Evangelischen Kommission und im Ökumenischen Rat der Kirchen in Österreich. Den neuen evangelischen Bischof würdigte Scheuer dafür, dass er sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten stark im diakonischen Bereich profiliert habe. „Er war und ist eine prophetische Stimme in Österreich und ein Anwalt der Armen und der Schwachen“, so der Linzer katholische Bischof.