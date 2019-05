Snooker: Schotte Higgins und Engländer Trump erreichten WM-Finale

Sheffield (APA/dpa) - Der Schotte John Higgins und der Engländer Judd Trump haben das Finale der Snooker-WM in Sheffield erreicht. Trump bezwang seinen Landsmann Gary Wilson am Samstagabend mit 17:11. Zuvor hatte „The Wizard of Wishaw“, wie Higgins genannt wird, gegen den Engländer David Gilbert eine spannende Partie mit 17:16 für sich entschieden.

Das Finale des wichtigsten Turniers des Jahres findet am Sonntag und Montag statt. Die Favoriten Ronnie O‘Sullivan, Mark Williams und Mark Selby waren bereits früher im Turnierverlauf ausgeschieden.