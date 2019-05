Opferzahl bei Israels Vergeltungsangriffen im Gazastreifen steigt

Gaza/Ankara (APA/AFP) - Bei den Vergeltungsangriffen der israelischen Armee im Gazastreifen sind nach neuen Angaben vier Menschen getötet worden. Bei einem Angriff im Norden des Palästinensergebietes sei am Samstag ein 25-jähriger Mann gestorben, teilte das Gesundheitsministerium der von der radikalislamischen Hamas geführten Regierung im Gazastreifen mit.

Zuvor hatte das Ministerium bereits den Tod eines 14 Monate alten Mädchens, seiner 37-jährigen schwangeren Mutter und eines 22-Jährigen mitgeteilt.

Mit den Angriffen im Gazastreifen reagierte die israelische Armee nach eigenen Angaben auf etwa 250 Raketenangriffe aus dem Gazastreifen seit Samstagmorgen. Dabei waren nach Polizeiangaben mehrere Israelis verletzt worden, einige von ihnen schwer.

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan warf der israelischen Armee unterdessen vor, bei einem Bombardement in Gaza den dortigen Sitz der amtlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu zerstört zu haben. „Wir verurteilen den Angriff Israels gegen das Büro der Agentur Anadolu in Gaza scharf“, erklärte Erdogan auf Twitter. „Trotz dieser Angriffe informieren die Türkei und Anadolu die Welt weiterhin über den Terrorismus und die Grausamkeiten, die Israel in Gaza und anderswo in Palästina verübt.“

Anadolu berichtete, das Gebäude, in dem sich das Büro der Agentur befunden habe, sei durch fünf Geschosse der israelischen Luftwaffe zum Einsturz gebracht worden. Die Nachrichtenagentur veröffentlichte ein Video von den Trümmern eines Gebäudes. Die Anadolu-Mitarbeiter waren den Angaben zufolge nach einem Warnschuss kurz vor dem Beschuss in Sicherheit gebracht worden. Niemand sei verletzt worden.

Der Vorfall könnte die Spannungen zwischen der Türkei und Israel weiter anheizen. „Das Zielen auf die Agentur Anadolu in Gaza ist ein weiteres Beispiel für die grenzenlose Aggressivität Israels“, schrieb der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu auf Twitter. „Die wahllose Gewalt Israels gegen Unschuldige ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.“