Flusseis in Alaska brach zum frühesten Zeitpunkt seit 100 Jahren

Fairbanks (Alaska) (APA/dpa) - Das Eis auf einem Fluss im US-Bundesstaat Alaska ist in diesem Jahr früher aufgebrochen als je zuvor in den vergangenen 100 Jahren. Die Einwohner des Dorfes Nenana westlich der Stadt Fairbanks veranstalten jedes Jahr eine Lotterie mit Vorhersagen für das Brechen der Eisdecke auf dem Fluss Tanana.

Eine Frau aus Alaskas größter Stadt Anchorage gab den Zeitpunkt in diesem Jahr auf die Minute genau an - und gewann 311 000 Dollar, wie die Veranstalter mitteilten. Für den Wettstreit lassen die Organisatoren ein hölzernes Dreibein auf dem Fluss einfrieren. Über ein Seil ist es mit einer Turmuhr verbunden. Sobald bei Tauwetter das Eisstück mit dem Dreibein wegschwimmt, bleibt die Uhr stehen - in diesem Jahr am 14. April um 00.21 Uhr. Zuvor war der 20. April das früheste Datum, wie örtliche Medien in Alaska berichteten. Das bisher späteste war der 20. Mai.

Die Lotterie hat eine mehr als 100 Jahre lange Tradition. Bahnarbeiter hatten das Gewinnspiel 1917 ins Leben gerufen. Die zugefrorenen Flüsse Alaskas werden von den Bewohnern der Region im Winter als Transportwege genutzt. Je früher das Eis bricht, desto kürzer ist das möglich.