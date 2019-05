Basketball: Rockets verkürzten im NBA-Play-off gegen Warriors auf 1:2

Houston (Texas) (APA) - Die Houston Rockets haben am Samstagabend (Ortszeit) in der zweiten NBA-Play-off-Runde mit einem 126:121-Heimsieg nach Verlängerung gegen die Golden State Warriors in der „best of seven“-Serie auf 1:2 verkürzt. Topscorer für die Gastgeber war Superstar James Harden mit 41 Punkten, sieben davon in der fünfminütigen Overtime. Bei den Warriors ragte einmal mehr Kevin Durant mit 46 Zählern heraus.

Für Draymond Green endete mit der Niederlage eine stolze Serie: Der Defensivchef des Titelverteidigers legte mit 19 Punkten, 11 Rebounds und 10 Assists ein Triple-Double auf, das 28. seiner Karriere (inklusive sechs in den Play-offs), ging aber erstmals am Ende als Verlierer vom Parkett, nachdem er in drei Kategorien zweistellige Werte verbucht hatte. Auch im nächsten Match in der Nacht auf Dienstag (ab 3.30 Uhr MESZ/live DAZN) hat Houston Heimvorteil und damit die Chance auf den 2:2-Ausgleich.

Play-off-Ergebnis der National Basketball Assocation (NBA) vom Samstag - 2. Runde (Conference-Semifinale/“best of seven“), drittes Spiel:

Western Conference: Houston Rockets - Golden State Warriors 126:121 n.V. - Stand in der Serie: 1:2