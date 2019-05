For Forest: Die „Väter“ des Stadionwaldes im Porträt

Klagenfurt (APA) - Eine Zeichnung von Max Peintner stand am Anfang: Als der Schweizer Klaus Littmann diese vor etwa 30 Jahren entdeckte, reifte nach und nach der Plan heran, wie man diese umsetzen könnte. Das Klagenfurter Wörtherseestadion wird im Herbst zum Austragungsort - nach Fußballspielen und Konzerten beherbergt es im September und Oktober die Kunstinstallation „For Forest“.

Littmann wurde 1951 geboren, er lebt in Basel. Nach seinem Studium an der Düsseldorfer Kunstakademie bei Josef Beuys machte er sich etwa als Vermittler für zeitgenössische Kunst einen Namen. Organisierte er erst Einzel- und Gruppenausstellungen, so konzentrierte er sich später auf künstlerischen Interventionen im öffentlichen Raum, wobei er sich vor allem mit der Alltagskultur und der Konfrontation von zeitgenössischer Kunst mit urbanen Räumen beschäftigt. Littmann realisierte bereits mehr als 80 Kunstprojekte, dabei arbeitete er mit Künstlern wie Christo und Jeanne-Claude, Tony Cragg, Guillaume Bijl und Cesar zusammen.

Zu seinen vergangenen Projekten im öffentlichen Raum gehörte etwa „Jardin des Planetes“ in Basel, bei dem zwölf „Planeten“ mit jeweils vier Metern Durchmesser über der Stadt schwebten. Mit dem „Real Fiction Cinema“ war Littmann auch in China zu Gast. Dabei bekamen die Besucher durch ein Fenster wie auf einer Kinoleinwand einen Live-Ausschnitt der Realität geliefert - untermalt mit bekannten Soundtracks der Filmgeschichte. 2002 wurde Littmann mit dem Kulturpreis der Stadt Basel ausgezeichnet.

Peintner wurde 1937 in Hall in Tirol geboren, er lebt und arbeitet in Wien. Peintner studierte Bauingenieurwesen an der Technischen Universität Wien und Architektur an der Akademie der bildenden Künste Wien. 1969 veröffentlichte er seine ersten Zeichnungen unter dem Titel „Sechs Beiträge zur Zukunft: Technik- und Zivilisationskritik unter dem Deckmantel der Utopie“. Seine Werke wurden unter anderem in Wien, Antwerpen, Budapest, Bozen, Salzburg und Bologna gezeigt. 1986 wurde Peintner als Vertreter Österreichs bei der Biennale di Venezia ausgewählt.

Die Bleistiftzeichnung „Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur“, auf die sich die Klagenfurter Installation bezieht, dürfte so manchem aus dem Unterricht bekannt sein - sie wurde in mehr als 20 deutschsprachigen Schul- und Lehrbüchern abgedruckt, außerdem ist sie in Publikationen aus Frankreich, Dänemark, Estland, Tschechien und Ungarn zu finden.

(Informationen über Klaus Littmann: http://www.klauslittmann.com)