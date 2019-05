Abgängiger 56-Jähriger im Südburgenland tot aufgefunden.

Großpetersdorf (APA) - Ein seit Wochen abgängiger 56-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag in Großpetersdorf (Bezirk Oberwart) tot aufgefunden worden, berichtete die Polizei am Sonntag. Der Mann hatte in einer betreuten Wohneinrichtung gelebt und war dort seit Mitte April als vermisst gemeldet.

Der Tote wurde auf einer Wiese liegend in der Nähe des Friedhofes im Ortsteil Miedlingsdorf gefunden. Am Leichnam wurden laut Polizei keine äußeren Verletzungen festgestellt. Eine Obduktion soll die Todesursache klären.