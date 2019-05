Fünf Verletzte bei Kollision zweier Pkw in Oberösterreich

Kirchdorf an der Krems/Perg (APA) - Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw auf der B138 im Bezirk Kirchdorf an der Krems sind gestern, Samstag, am Abend laut Polizei fünf Personen verletzt worden. Ein 19-jähriger Einheimischer, der mit seinem Wagen von Schlierbach nach Kirchdorf fuhr, kollidierte mit dem Auto eines 28-jährigen Einheimischen, der bei einer Kreuzung in Kirchdorf auf die B138 links einbiegen wollte.

In dem Wagen des 19-Jährigen saßen noch drei Oberösterreicher im Alter von 17 und 15 Jahren. Alle vier Insassen sowie der 28-jährige Lenker des anderen Fahrzeuges erlitten bei dem Unfall um 20.25 Uhr leichte Verletzungen. Sie wurden ins Landeskrankenhaus Kirchdorf gebracht, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich informierte.

Am Sonntag in der Früh kam es im Bezirk Perg zu einem Unfall mit einem Verletzten. Ein 20-jähriger Autofahrer geriet um 4.35 Uhr während der Fahrt auf der B3 von Mauthausen in Richtung Perg vermutlich wegen Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn. Der Wagen rammte einen Zaun und blieb anschließend in einem Straßengraben liegen. Der einheimische Lenker wurde in das Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert.